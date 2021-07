Calabria | “Il Milan è la mia seconda pelle Champions? Non vedo l’ora”

Advertising

AntoVitiello : Arrivano le cifre del rinnovo di #Calabria con il #Milan: contratto fino al 2025 a 2,6 mln a stagione. Annuncio domani (salvo slittamenti) - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Davide #Calabria fino al 30 giugno 2025 - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, dalle cifre del rinnovo di #Calabria agli obiettivi per la fascia destra - brader_wen : RT @AntoVitiello: #Calabria a MilanTV: 'Il #Milan è la mia seconda pelle. Non vedo l'ora di giocare la #Champions a #SanSiro con i tifosi.… - PianetaMilan : -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Milan

Ilha dato avvio alla stagione 2021 - '22, quella dell'attesissimo ritorno in Champions League ... Vanno in questa direzione l'annuncio del rinnovo di Davidefino al 2025, ma anche l'...rinnova col, il comunicato Ecco la nota del: Tanti i commenti. 'Congratulazioni,se lo merita'. E ancora: 'Bene così, alvogliamo vedere gente motivata e ...Stamattina è stato ufficializzato il rinnovo di contratto di Davide Calabria con il Milan. Prolungamento dal giugno 2022 a quello 2025 per il terzino bresciano. Fondamentale per il club ..."Il Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Davide Calabria fino al 30 giugno 2025". Lo scrive la stessa società rossonera. "Classe 1996, arrivato al Milan all'età di 10 anni, ...