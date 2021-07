Bruce Springsteen, nessun concerto a Milano nel 2022: accordo saltato su San Siro (Di venerdì 9 luglio 2021) Sarebbe stato l’ottavo concerto del rocker americano nello stadio di Milano. E invece, per attriti con i gestori di San Siro, Bruce Springsteen non passerà da San Siro per la tournée del 2022, probabilmente l’ultima per The Boss. A raccontarlo all’agenzia Dire è Claudio Trotta, promoter italiano per l’artista: «Quando abbiamo formulato la richiesta per San Siro, che era la prima scelta mia e di Bruce, la società che gestisce lo stadio – M-I stadio – ha negato la disponibilità di date in cui poter effettuare uno o più concerti, a fronte di ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021) Sarebbe stato l’ottavodel rocker americano nello stadio di. E invece, per attriti con i gestori di Sannon passerà da Sanper la tournée del, probabilmente l’ultima per The Boss. A raccontarlo all’agenzia Dire è Claudio Trotta, promoter italiano per l’artista: «Quando abbiamo formulato la richiesta per San, che era la prima scelta mia e di, la società che gestisce lo stadio – M-I stadio – ha negato la disponibilità di date in cui poter effettuare uno o più concerti, a fronte di ...

