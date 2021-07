Baseball | Serie A 2021 | Bologna supera Parma anche nella seconda sfida con un netto 10-2

(Di sabato 10 luglio 2021) La poule-Scudetto dellaA dientra nel vivo, con la UnipolSaiche si conferma la formazione da battere, sconfiggendoilClima per 10-2 nel secondo anticipo del fine settimana, al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine. Felsinei che sblocca il punteggio nel corso del terzo inning, mettendo a segno due corse grazie al singolo di Lorenzo Dobboletta e ad un lancio pazzo a basi piene, segnando poi sei run nel quarto parziale. Julian Dreni viene colpito dal pitcher e altri due wild permettono adi allungare nuovamente, ...

La poule-Scudetto della Serie A di baseball 2021 entra nel vivo, con la UnipolSai Bologna che si conferma la formazione da battere, sconfiggendo anche il Parma Clima per 10-2 nel secondo anticipo del ...