12enne muore mentre gioca a calcio: le parole disperate del fratello dopo la tragedia (Di venerdì 9 luglio 2021) Un 12enne è morto mentre giocava a calcio con gli amici. Una tragedia terribile, avvenuta improvvisamente, quando è rimasto schiacciato dal peso della porta del calcetto, che pare non fosse fissata al terreno. L’incidente è avvenuto a Carini, un paese dell’hinterland di Palermo. Crolla la porta di calcio, muore un 12enne Sembra che subito dopo il crollo della porta, l’allarme sia scattato subito da parte dei ragazzi che stavano giocando a calcio con la giovane vittima. Sul posto sono arrivati poi i ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Unè mortova acon gli amici. Unaterribile, avvenuta improvvisamente, quando è rimasto schiacciato dal peso della porta del calcetto, che pare non fosse fissata al terreno. L’incidente è avvenuto a Carini, un paese dell’hinterland di Palermo. Crolla la porta diunSembra che subitoil crollo della porta, l’allarme sia scattato subito da parte dei ragazzi che stavanondo acon la giovane vittima. Sul posto sono arrivati poi i ...

