Variante Delta, Francia: no a vacanze in Spagna e Portogallo. Israele, tornano restrizioni (Di giovedì 8 luglio 2021) Massima attenzione alla Variante Delta , che sta determinando un incremento dei contagi Covid in diversi Paesi europei. Così, nella mappa settimanale dell' Ecdc sull'incidenza dei casi, Spagna e ...

ladyonorato : Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppu… - petergomezblog : Vaccini, l’allarme di Gimbe: “Quasi 6 milioni di over 60 a rischio variante Delta. Serve una strategia per chiamare… - petergomezblog : Variante Delta, appello di 122 scienziati a Johnson: “Togliere tutte le restrizioni è un esperimento pericoloso e i… - contracrypto : @SieteCornuti Con la variante Delta ci si contagia per sguardo ma sei pazzo? - FabioFZ3 : RT @LizzoriFabrizio: Una terribile variante #delta in corso talmente pericolosa che a #Wembley ci sarà tutto esaurito Siamo al top -