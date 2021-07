Travolta da un’auto pirata. Samantha, 22 anni, è morta. Salvo il bambino che portava in grembo (Di giovedì 8 luglio 2021) Una storia drammatica ha sconvolto praticamente tutti, non solo coloro che conoscevano la sfortunata vittima. Samantha è morta ad appena 22 anni per un tragico destino, che l’ha strappata alla vita troppo prematuramente. Ad ucciderla è stato un ladro, fuggito subito dopo una rapina. Il malvivente è scappato a bordo di un’automobile, è passato col semaforo rosso proprio mentre in quel momento sopraggiungeva la vettura della 22enne, che è stata centrata con violenza in pieno. L’impatto è stato violentissimo, visto che il malfattore arrivata a tutta velocità e non è riuscito in alcun modo ad evitare lo scontro. La ragazza, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Una storia drammatica ha sconvolto praticamente tutti, non solo coloro che conoscevano la sfortunata vittima.ad appena 22per un tragico destino, che l’ha strappata alla vita troppo prematuramente. Ad ucciderla è stato un ladro, fuggito subito dopo una rapina. Il malvivente è scappato a bordo dimobile, è passato col semaforo rosso proprio mentre in quel momento sopraggiungeva la vettura della 22enne, che è stata centrata con violenza in pieno. L’impatto è stato violentissimo, visto che il malfattore arrivata a tutta velocità e non è riuscito in alcun modo ad evitare lo scontro. La ragazza, ...

