Traffico Roma del 08-07-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno avete trovati all’ascolto code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia code a tratti anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina trafficato il tratto Urbano della A24 tra via di Tor Cervara e la tangenziale estin coda sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti in direzione del centro intenso ilanche sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada del aeroporto dell’Urbe si rallenta per un incidente sulla via Tiberina all’altezza dell’incrocio con via Soriano del Cimino rallentamenti persulla via ...