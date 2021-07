Tempesta d'amore, anticipazioni 8 luglio: una dura discussione (Di giovedì 8 luglio 2021) A Tempesta d'amore si tornerà prepotentemente a parlare di André Konopka, come testimoniano le anticipazioni di oggi, giovedì 8 luglio. Il cuoco del Fürstenhof è scomparso di recente dopo aver litigato con Rosalie durante un'escursione in barca con i colleghi dell'hotel e nessuno ha più avuto sue notizie, eccetto una cartolina dall'Olanda indirizzata al fratello Werner che ha avuto il potere di tranquillizzare l'imprenditore che ha deciso di sospendere le sue ricerche. In realtà, quel giorno, André è caduto e ha battuto la testa cadendo nel lago. L'uomo è stato miracolosamente salvato da Leentje van ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 8 luglio 2021) Ad'si tornerà prepotentemente a parlare di André Konopka, come testimoniano ledi oggi, giovedì 8. Il cuoco del Fürstenhof è scomparso di recente dopo aver litigato con Rosaliente un'escursione in barca con i colleghi dell'hotel e nessuno ha più avuto sue notizie, eccetto una cartolina dall'Olanda indirizzata al fratello Werner che ha avuto il potere di tranquillizzare l'imprenditore che ha deciso di sospendere le sue ricerche. In realtà, quel giorno, André è caduto e ha battuto la testa cadendo nel lago. L'uomo è stato miracolosamente salvato da Leentje van ...

