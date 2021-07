Stellantis, Embraco e IA, Carretta: “Brutta giornata per il Piemonte” (Di giovedì 8 luglio 2021) Il segretario metropolitano del Partito Democratico Mimmo Carretta commenta come “una Brutta giornata per Torino e Piemonte quella di oggi in cui si è appreso che Stellantis privilegerà Termoli per la costruzione della Gigafactory per le batterie elettriche, questo annuncio, senza dare un’alternativa realistica sul futuro di Stellantis a Mirafiori, getta una grave ombra di incertezza per i lavoratori torinesi e Piemontesi; il Ministro Giorgetti ha posto la pietra tombale al progetto di realizzazione di un Polo pubblico/privato per assorbire i lavoratori ex ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 8 luglio 2021) Il segretario metropolitano del Partito Democratico Mimmocommenta come “unaper Torino equella di oggi in cui si è appreso cheprivilegerà Termoli per la costruzione della Gigafactory per le batterie elettriche, questo annuncio, senza dare un’alternativa realistica sul futuro dia Mirafiori, getta una grave ombra di incertezza per i lavoratori torinesi esi; il Ministro Giorgetti ha posto la pietra tombale al progetto di realizzazione di un Polo pubblico/privato per assorbire i lavoratori ex ...

