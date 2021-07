Sabrina Ghio | ancora brutte notizie | come sta dopo l’intervento?

(Di giovedì 8 luglio 2021), amata e seguita ex tronista di ‘Uomini e donne‘, lascia senza parole e per leista, Fonte foto: Instagram (@)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione,ha lasciato tutti senza parole comunicando il suo stato di salute: eccosta l’influencer ...

L'ex tronista ha aggiornato i fan dopo aver ricevuto i risultati della biopsia: dovrà sottoporsi a una nuova visita ad ...Attraverso le sue Instagram Stories, qualche ora fa,ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. L'amatissima ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, diverse settimane fa, si è sottoposta ad una delicata operazione , ...Sabrina Ghio, amata e seguita ex tronista di ‘Uomini e donne‘, lascia senza parole e per lei ancora brutte notizie: come sta dopo l’intervento? Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed ...Dopo la misteriosa operazione, Sabrina Ghio ha aggiornato i fan e svelato la natura del suo male. "Un paio di giorni fa sono arrivati i risultati della biopsia e mi sono data del tempo per ...