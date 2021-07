Repubblica | 6500 biglietti per i tifosi azzurri a Wembley | la Figc ne chiede altri 1000

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 luglio 2021) Sarà Italia-Inghilterra la finale di Euro 2020. Si giocherà a, davanti a 60milainglesi, cosa che sicuramente costituirà una spinta per la squadra di casa. La, però, sta cercando di aumentare la percentuale di italiani allo stadio, racconta. “La Federcalcio sta cercando di portare a Londra, per l’ultimo atto, almeno milledall’Italia — in bolla, con voli charter, trasferimenti riservati e un settore dedicato — visto che il governo inglese imporrà anche per la finalissima la presenza di soli residenti nel Regno Unito (6.500per gli italiani ...