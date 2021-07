«Quel testo è già frutto di un compromesso. E Renzi lo sa benissimo» (Di giovedì 8 luglio 2021) Scontro sul ddl Zan, parla Franco Grillini, presidente onorario Arcigay: «La destra vuole affossare la legge, di Salvini non ci fidiamo» Presidente Grillini, il ddl Zan va approvato così com’è? Il testo è già frutto di un compromesso, di mille limature e mediazioni. L’articolo 1 di cui Renzi chiede la soppressione è stato scritto da Italia Viva, cioè dalla capogruppo alla Camera Annibali e dalla ministra Bonetti. È bizzarro che si chieda la soppressione di qualcosa voluto da loro stessi. Per non parlare dell’articolo 4, che è stato voluto da Forza Italia, anch’esso non presente nel testo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Scontro sul ddl Zan, parla Franco Grillini, presidente onorario Arcigay: «La destra vuole affossare la legge, di Salvini non ci fidiamo» Presidente Grillini, il ddl Zan va approvato così com’è? Ilè giàdi un, di mille limature e mediazioni. L’articolo 1 di cuichiede la soppressione è stato scritto da Italia Viva, cioè dalla capogruppo alla Camera Annibali e dalla ministra Bonetti. È bizzarro che si chieda la soppressione di qualcosa voluto da loro stessi. Per non parlare dell’articolo 4, che è stato voluto da Forza Italia, anch’esso non presente nel...

ItaliaViva : #DdlZan, @ivanscalfarotto : 'Io quel testo l'ho anche votato, ma senza consenso più ampio in Aula rischiamo il Viet… - laramps : @vitobarile @marcoregni Mi permetta Vito, per chi ci legge: ri-mandare la legge alla Camera. Montecitorio la legge… - sweetearworm : @callmeire_ bella canzone, spesso mi rivedo in alcune parti di quel testo. - VIOLA_MARTELLA : RT @GlosweetyGlo: @CalaminiciM Se non capisci un testo in italiano, quali lezioni vuoi fare??? Sai che puoi rispondere direttamente invece… - GlosweetyGlo : @CalaminiciM Se non capisci un testo in italiano, quali lezioni vuoi fare??? Sai che puoi rispondere direttamente i… -