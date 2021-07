Mourinho si presenta a Roma citando l’effigie della statua di Marco Aurelio. E punge l’Inter: “Vincere è facile, ma devi pagare gli stipendi” (Di giovedì 8 luglio 2021) Una citazione su Marco Aurelio con la Roma imperiale sullo sfondo, una stilettata all’Inter e ad Antonio Conte e una dichiarazione d’amore verso la città e i suoi tifosi. “Io sono l’allenatore della Roma, non voglio essere niente di più. Non voglio la Roma di Mourinho, ma la Roma dei Romanisti. Io non sono nessuno, sono uno in più. Niente di più”. Ecco il Mou-day, il battesimo ufficiale di Jose Mourinho in giallorosso. “Perché sono qui” – “Niente viene dal niente, e niente ritorna al niente”. Così lo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Una citazione sucon laimperiale sullo sfondo, una stilettata ale ad Antonio Conte e una dichiarazione d’amore verso la città e i suoi tifosi. “Io sono l’allenatore, non voglio essere niente di più. Non voglio ladi, ma ladeinisti. Io non sono nessuno, sono uno in più. Niente di più”. Ecco il Mou-day, il battesimo ufficiale di Josein giallorosso. “Perché sono qui” – “Niente viene dal niente, e niente ritorna al niente”. Così lo ...

Advertising

fattoquotidiano : MOURINHO A ROMA Ecco tutti gli argomenti trattati dallo Special One nella prima conferenza da allenatore gialloross… - RubenMourinista : RT @VoceGiallorossa: ?? LA VOCE DELLA SERA - Le notizie di giornata - infoitsalute : Mourinho si presenta a Roma citando l’effigie della statua di Marco Aurelio - StefaniaT1 : RT @fattoquotidiano: MOURINHO A ROMA Ecco tutti gli argomenti trattati dallo Special One nella prima conferenza da allenatore giallorosso,… - Bertolca10 : Si presenta José #Mourinho e decide di non convocare otto nomi per la sua nuova Roma. Tra questi Pastore, Nzonzi, F… -