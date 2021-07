Mourinho è tornato: la stoccata al veleno a Conte. E sull'Inter... (Di giovedì 8 luglio 2021) "Quando parli dell'Inter, nessuno può essere paragonato a me o Herrera", la frecciata di Mourinho a Conte. "E' ancora più facile se tu vinci e non hai soldi per pagare gli stipendi, vogliamo essere sostenibili", allusione al club nerazzurro? Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) "Quando parli dell', nessuno può essere paragonato a me o Herrera", la frecciata di. "E' ancora più facile se tu vinci e non hai soldi per pagare gli stipendi, vogliamo essere sostenibili", allusione al club nerazzurro?

Mori1Francesco : Il tifoso romanista deve capire una cosa: Mou è tornato per svernare. Mou non parla di progetto, mai lo ha fatto. M… - sportal_it : Mourinho subito scoppiettante nel giorno della presentazione - VHolywat : @_Pupi81_ Dopo l'esonero dal Chelsea, quando è tornato a Stamford Bridge, è stato fischiato...#Mourinho - NicholasD_Altea : È tornato #Mourinho e l'ha subito appoggiata piano. - AleMontano17 : È tornato il miglior comunicatore d’Europa in Serie A. HYPE. #Roma | #MourinhoDay | #Mourinho -