Monitoraggio Gimbe, i contagi invertono la rotta: tornano a salire dopo 15 settimane in calo. E si fanno meno tamponi (Di giovedì 8 luglio 2021) dopo 15 settimane di dati in calo, il Monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe riporta un aumento di contagi da Covid-19 in tutta Italia. Nella settimana che va dal 30 giugno al 6 luglio il report segnala un incremento del 5% che ha riguardato in particolare 11 Regioni del Paese. Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto sono i territori interessati dalla curva in salita, per un aumento totale di 265 casi: 5.571 contro i 5.306 della settimana scorsa.

