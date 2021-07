Michelle Yeoh nel cast di The Witcher | Blood Origin

(Di giovedì 8 luglio 2021) Netflix annuncia la partecipazione dinel ruolo di Scian in The, una serie live-action in sei episodi, prequel di The. La nuova serie live-action prequel di TheTheè la nuova miniserie Netflix dedicata al mondo di The, in particolar modo il prodotto è un prequel animato della realizzazione con Henry Cavill protagonista e andrà a raccontare una storia molto lontana nel tempo che vede al centro della narrazione la ...

Advertising

fantasy_magazin : #MichelleYeoh nel #cast di #TheWitcher #BloodOrigin di @Netflix - GameXperienceIT : The Witcher: Blood Origin vedrà Michelle Yeoh nei panni di Scìan - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #MichelleYeoh si è appena unita al cast di #TheWitcherBloodOrigin, serie-prequel di #TheWitcher, di prossima uscita su #N… - MoviesAsbury : #MichelleYeoh si è appena unita al cast di #TheWitcherBloodOrigin, serie-prequel di #TheWitcher, di prossima uscita… - Screenweek : #TheWitcher #MichelleYeoh nel cast del prequel #BloodOrigin Il suo ruolo sarà quello di Scían, l'ultima sopravvissu… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Yeoh

è Scian La presenza nel cast diè confermata. Sarà lei il volto di Scian , ultima nomade elfica della tribù in The Witcher - Blood Origin . Tante le sue capacità: nessuno ...Netflix annuncia la partecipazione dinel ruolo di Scían in The Witcher: Blood Origin , una serie live - action in sei episodi, prequel di The Witcher. Scían è l'ultima della sua tribù nomade elfica, nessuno può competere ...Ecco chi entrerà nel cast dello spin off di The Witcher: Blood Origin ne ruolo di Scian, ultima nomade elfica della tribù.L'attrice malese interpreterà la guerriera elfica Scìan nella serie Netflix prequel di The Witcher. - Leggi tutto l'articolo su FantasyMagazine.it ...