(Di giovedì 8 luglio 2021) Il più bel ritratto dei molti disegnati da Eugenio Baroncelli è dedicato a Robert Walser, splendidamente descritto da Walter Benjamin come qualcuno che “comincia dove finiscono le fiabe”, sia che si dedicasse al giardinaggio o a giocare a biliardo con se stesso o a pulire verdura in cucina o a non fare assolutamente nulla. Nel capitolo ispirato a Ernest Hemingway, Baroncelli definisce così la scrittura: “Quella ricompensa, vagamente viziosa, che si concede chi la vita non sa vivere”. Siamo nel suo nuovodei, che racconta “301mia” e divaga con una grazia solo sua fra ...

RivistaStudio : È uscito per @sellerioeditore 'Libro di furti. 301 vite rubate alla mia', raccolta di microbiografie in cui lo scri… -

