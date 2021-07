La cenere dell' Etna rende le strade pericolose e tornano le mascherine

Leggi su agi

(Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - La pioggia didel superattivomanda in tilt Catania e i paesi che cinturano il vulcano, dopo l'ennesima notte di lava ed epslosioni. L'amministrazione comunale di Catania, d'intesa con il dipartimento regionalea Protezione civile, segnala la "pericolosità di percorrere lecittadine di Catania, sia a piedi sia con mezzi motorizzati, a causa'emergenza, per via del nuovo intenso parossismo eruttivo. La città è per la gran parte ricoperta dallavulcanica depositata nella notte dai ...