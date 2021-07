Italia - Inghilterra: Mattarella sarà a Wembley per la finale degli europei (Di giovedì 8 luglio 2021) Come i suoi predecessori, Pertini, Ciampi e Napolitano, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale Italia - Inghilterra degli europei di calcio sugli spalti di ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 luglio 2021) Come i suoi predecessori, Pertini, Ciampi e Napolitano, anche il presidente della Repubblica Sergioassisterà alladi calcio sugli spalti di ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ???? ???????????? ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Domenica 11 luglio ? ore 21 ?? Wembley Stadium, Londra… - GoalItalia : A Wembley sarà Italia-Inghilterra ?????????????????? Dovremo prendercela a casa loro ???? - Paolo_Bargiggia : Non c'è limite all'indecenza di questa sinistra italiana che arriva persino a 'tifare' Inghilterra in un' ipotetica… - GiulyStore : RT @SharonStyless: Louis Tomlinson sentirà Kill my mind nella Wembley arena il giorno dell’anniversario della fine del contratto con la syc… - innatepassion : RT @Svevaffanculo: louis lo sai quanto è azzurro il cielo sopra l’inghilterra? COME LA MAGLIA DELL'ITALIA -