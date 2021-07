Italia-Inghilterra, l’appello di Gary Lineker: “Non fischiate l’inno di Mameli” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Se sei abbastanza fortunato da avere un biglietto per la finale, per favore, non fischiare l’inno Italiano. E’ un bell’inno e vale la pena ascoltarlo. Soprattutto si tratterebbe un gesto davvero maleducato, irrispettoso e assolutamente privo di classe“. Questo è quanto recita il post di Gary Lineker, che sul suo profilo Twitter ha lanciato un appello ai tifosi inglesi. L’ex calciatore è ora un commentatore per la Bbc e sui suoi profili social può vantare ben otto milioni di followers. I sostenitori dell’Inghilterra purtroppo si sono distinti per i fischi all’inno della ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) “Se sei abbastanza fortunato da avere un biglietto per la finale, per favore, non fischiareno. E’ un bele vale la pena ascoltarlo. Soprattutto si tratterebbe un gesto davvero maleducato, irrispettoso e assolutamente privo di classe“. Questo è quanto recita il post di, che sul suo profilo Twitter ha lanciato un appello ai tifosi inglesi. L’ex calciatore è ora un commentatore per la Bbc e sui suoi profili social può vantare ben otto milioni di followers. I sostenitori dell’purtroppo si sono distinti per i fischi aldella ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ???? ???????????? ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Domenica 11 luglio ? ore 21 ?? Wembley Stadium, Londra… - GoalItalia : A Wembley sarà Italia-Inghilterra ?????????????????? Dovremo prendercela a casa loro ???? - Paolo_Bargiggia : Non c'è limite all'indecenza di questa sinistra italiana che arriva persino a 'tifare' Inghilterra in un' ipotetica… - sportli26181512 : Italia-Inghilterra, verso la finale di Euro 2020: le news di formazione da Coverciano: Il commissario tecnico Rober… - Blue_Lily_78 : RT @VolpeReal: Domenica la finale è Italia Vs Inghilterra -