Inghilterra-Danimarca in salsa royal: in tribuna tre eredi al trono (scatenati) (Di giovedì 8 luglio 2021) Inghilterra-Danimarca, la partita di calcio che a Wembley ha deciso la squadra che sfiderà l'Italia domenica 11 luglio nella finale di Euro 2020, è stata anche una questione «reale»: in tribuna d'onore, a tifare per il proprio team del cuore, anche tre futuri eredi al trono: William d'Inghilterra, impassibile anche dopo la fine dei supplementari, che hanno consegnato la vittoria alla squadra di casa, e un più informale Frederik di Danimarca, che ha assistito all'incontro insieme alla moglie Mary, e al figlio maggiore Christian. Il principe William prima dell'inizio del match Inghilterra-Danimarca (Photo by Catherine Ivill / POOL / AFP) (Photo by CATHERINE IVILL/POOL/AFP via Getty Images)

