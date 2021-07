Incendio in centro a Novate, appartamento avvolto dalle fiamme (Di giovedì 8 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Grave Incendio nella serata di giovedì 8 luglio, intorno alle 22:45, in un appartamento in piazza Pertini, nel pieno centro di Novate Milanese. Le fiamme da quanto si è potuto capire si sono sviluppate nella zona delle camere di un’abitazione posta all’ultimo piano della palazzina che circonda la piazza. La via Repubblica è stata chiusa, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ... Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 8 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Gravenella serata di giovedì 8 luglio, intorno alle 22:45, in unin piazza Pertini, nel pienodiMilanese. Leda quanto si è potuto capire si sono sviluppate nella zona delle camere di un’abitazione posta all’ultimo piano della palazzina che circonda la piazza. La via Repubblica è stata chiusa, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ...

Advertising

manuela1877 : RT @ilNotiziarioInd: Incendio in centro a Novate, appartamento avvolto dalle fiamme - ilNotiziarioInd : Incendio in centro a Novate, appartamento avvolto dalle fiamme - YouTvrs : Vasto #Incendio nei pressi del centro cittadino: evacuate alcune abitazioni - - amoraitalianalp : Sono stata nel centro di una tempesta Col volume distorto che picchia in testa Con i pensieri in fumo Fuocco di un… - LediSperanza : RT @emergenzavvf: A #Firenze intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 16:20 in via dell'Erta Canina, zona centro, per un #incendio ne… -