Il soft robot acquatico che nuota come una razza

Leggi su wired

(Di giovedì 8 luglio 2021) I(omorbidi) ispirati al mondo naturale hanno un grosso potenziale per quanto riguarda il movimento nello spazio, la presa e la manipolazione di oggetti, ma il limite (finora) è che difficilmente possono essere prodotti su larga scala. Al momento, infatti, le tecniche per lo sviluppo di questi oggetti sono manuali e di conseguenza dispendiose in tempo e risorse. Combinando diversi approcci in un flusso di lavoro integrato, un team di ricercatori della Singapore University of Technology and Design (Sutd) ha messo a punto un nuovo processo automatizzato per la progettazione e la fabbricazione di...