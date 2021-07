Giustizia, si tratta per la riforma. Asse Draghi - Cartabia, rivolta m5s (Di giovedì 8 luglio 2021) Dovrebbe approdare nel Consiglio dei ministri di oggi il pacchetto di emendamenti alla riforma della Giustizia predisposti dalla ministra. I Cinquestelle chiedono un rinvio per discutere della ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 luglio 2021) Dovrebbe approdare nel Consiglio dei ministri di oggi il pacchetto di emendamenti alladellapredisposti dalla ministra. I Cinquestelle chiedono un rinvio per discutere della ...

Advertising

francescadeseta : @PaoloBorg @LaStampa La facesse il Parlamento la riforma della giustizia. Quale cittadino ha le competenze per pote… - francoF23007250 : Gli Italiani intelligenti e onesti vanno a firmare il REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA indipendente siano promotori la Le… - SgrazX : RT @linuxian_5s: @ludmyla2803 @ivanscalfarotto Anche la pausa pranzo in Commissione Giustizia del Senato oggi è stata calendarizzata, grazi… - fainformazione : Per Salvini Chi Sbaglia Paga! Ma solo se si tratta di magistrati Matteo Salvini è entusiasta di come procede l'ade… - fainfopolitica : Per Salvini Chi Sbaglia Paga! Ma solo se si tratta di magistrati Matteo Salvini è entusiasta di come procede l'ade… -