Firenze: incendio alla Beppa Fioraia, "Locale per ora chiuso, ecco dove ci troverete" (Di giovedì 8 luglio 2021) "Per il momento siamo costretti a chiudere": così il ristorante pizzeria La Beppa Fioraia , molto conosciuto in città, a causa di un incendio che nel pomeriggio di mercoledì 7 luglio ha interessato la ... Leggi su lanazione (Di giovedì 8 luglio 2021) "Per il momento siamo costretti a chiudere": così il ristorante pizzeria La, molto conosciuto in città, a causa di unche nel pomeriggio di mercoledì 7 luglio ha interessato la ...

emergenzavvf : A #Firenze intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 16:20 in via dell'Erta Canina, zona centro, per un… - FirenzePost : Firenze: incendio nel ristorante la Beppa, invia dell’Erta Canina. Due vigili del fuoco ricoverati in ospedale - LediSperanza : RT @emergenzavvf: A #Firenze intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 16:20 in via dell'Erta Canina, zona centro, per un #incendio ne… - HakulinenMaria : RT @emergenzavvf: A #Firenze intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 16:20 in via dell'Erta Canina, zona centro, per un #incendio ne… - EstadoCrtico3 : RT @emergenzavvf: A #Firenze intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 16:20 in via dell'Erta Canina, zona centro, per un #incendio ne… -