Farmaco e industria. Ecco le linee guida di Farmindustria (Di giovedì 8 luglio 2021) Ripartire dalla pandemia, anche nel vitale mondo del Farmaco. Questo è il leitmotiv con la quale si apre l'Assemblea Farmindustria 2021 L'industria farmaceutica – partner strategico del Paese. La ripresa è sensibile, lo testimonia quando detto dal Ministro dell'Economia Daniele Franco, segnalando una significativa revisione del Pil italiano, ora a quota +5%. L'industria farmaceutica italiana ha generato un valore di produzione di oltre 34 miliardi di euro. Di fronte a questa forza, L'assemblea si pone l'obiettivo di far confrontare i diversi stakeholder nel mondo sanitario e farmaceutico per dettare le ...

