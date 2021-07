Euro 2020, Sileri: “Festeggiare in forma più contenuta. Sono meno tranquillo” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Quando si dice via la mascherina all’aperto si intende senza assembramenti: si vedono piazze piene di persone che giustamente festeggiano, ma si può Festeggiare in forma più contenuta. Bisogna stare attenti soprattutto dove c’è una piazza piena di giovani che ancora non Sono stati vaccinati completamente. Sto meno tranquillo, rischiamo di trovarci in condizioni simili a quelle di Maiorca“. Sono queste le parole di Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, che a Rainews24 ha richiamato l’attenzione sulla responsabilità collettiva che non deve mancare ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) “Quando si dice via la mascherina all’aperto si intende senza assembramenti: si vedono piazze piene di persone che giustamente festeggiano, ma si puòinpiù. Bisogna stare attenti soprattutto dove c’è una piazza piena di giovani che ancora nonstati vaccinati completamente. Sto, rischiamo di trovarci in condizioni simili a quelle di Maiorca“.queste le parole di Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, che a Rainews24 ha richiamato l’attenzione sulla responsabilità collettiva che non deve mancare ...

Advertising

ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - EURO2020 : ??? EURO 2020 semi-finals ?? #EURO2020 - Adnkronos : La sportività di #LuisEnrique dopo #ItaliaSpagna e la sconfitta ai rigori: 'Complimenti, tiferò per voi' - ilfaroonline : Euro 2020, Sileri: “Feste in piazza per la finale? Rischiamo focolai come a Maiorca” - VoceGiallorossa : ???????@EURO2020 - @Vivo_Azzurro-@England, confermata la presenza di Mattarella #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA… -