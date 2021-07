Euro 2020, Mattarella alla finale di Wembley (Di giovedì 8 luglio 2021) Come Pertini, Ciampi e Napolitano, anche Sergio Mattarella sarà al fianco della nazionale italiana di calcio. Il presidente della Repubblica volerà a Londra, dove domenica sera, alle 21, assisterà alla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Continua quindi la tradizione che vede i capi di Stato al fianco degli Azzurri. Il primo è stato Sandro Pertini ai Mondiali di Spagna dell’82, Poi Ciampi agli Europei di Francia nel 2000 e infine Napolitano a Berlino, ai Mondiali del 2006. Ora è il turno di Mattarella tifare azzurro. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021) Come Pertini, Ciampi e Napolitano, anche Sergiosarà al fianco della nazionale italiana di calcio. Il presidente della Repubblica volerà a Londra, dove domenica sera, alle 21, assisteràditra Italia e Inghilterra. Continua quindi la tradizione che vede i capi di Stato al fianco degli Azzurri. Il primo è stato Sandro Pertini ai Mondiali di Spagna dell’82, Poi Ciampi aglipei di Francia nel 2000 e infine Napolitano a Berlino, ai Mondiali del 2006. Ora è il turno ditifare azzurro. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - EURO2020 : ??? EURO 2020 semi-finals ?? #EURO2020 - Adnkronos : La sportività di #LuisEnrique dopo #ItaliaSpagna e la sconfitta ai rigori: 'Complimenti, tiferò per voi' - sebacampanario : RT @ImpressionistAL: DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - tiago_bz : RT @ImpressionistAL: DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? -