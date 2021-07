Due questioni fondamentali sulla riforma della giustizia (Di giovedì 8 luglio 2021) La riforma della giustizia ha a che fare con le due questioni principali di questo momento politico e di questo governo. Una l'avevamo lasciata neanche a metà quando sembrava che il Conte bis potesse trasformarsi da espediente estivo anti-Salvini in esperimento politico fondato razionalmente e con qualche prospettiva di durata. Allora, sì era al compimento del primo anno del Conte bis, si era capito che gli effetti del taglio dei parlamentari avrebbero potuto offrire lo spazio politico per tentare, nientemeno, una riforma istituzionale. Perché lavorando su leggi e regolamenti si poteva favorire la nascita ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 luglio 2021) Laha a che fare con le dueprincipali di questo momento politico e di questo governo. Una l'avevamo lasciata neanche a metà quando sembrava che il Conte bis potesse trasformarsi da espediente estivo anti-Salvini in esperimento politico fondato razionalmente e con qualche prospettiva di durata. Allora, sì era al compimento del primo anno del Conte bis, si era capito che gli effetti del taglio dei parlamentari avrebbero potuto offrire lo spazio politico per tentare, nientemeno, unaistituzionale. Perché lavorando su leggi e regolamenti si poteva favorire la nascita ...

