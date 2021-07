DIRETTA | Ora di religione, crocifisso in classe e Ddl Zan: diritti fondamentali ed esigenze organizzative. Dibattito con Granato e Ruscica [VIDEO] (Di giovedì 8 luglio 2021) Dall'ora di religione al Ddl Zan passando per il crocifisso in classe. L'insegnamento della religione ritorna di stretta attualità tra chi propone la sua abolizione e chi, invece, la difende strenuamente. L'articolo DIRETTA Ora di religione, crocifisso in classe e Ddl Zan: diritti fondamentali ed esigenze organizzative. Dibattito con Granato e Ruscica VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 luglio 2021) Dall'ora dial Ddl Zan passando per ilin. L'insegnamento dellaritorna di stretta attualità tra chi propone la sua abolizione e chi, invece, la difende strenuamente. L'articoloOra diine Ddl Zan:edcon

Advertising

RaiUno : ? #ItaliaSpagna ora in diretta su Rai1 e in streaming RaiPlay anche in altissima definizione su Smart Tv 4K Segui… - europainitalia : ????????Europa, Italia: l’ora della ripartenza. Stasera, ore 19:00 in piazza Maggiore a #Bologna , il Commissario… - matteosalvinimi : Ora in diretta su SkyTg24, state con me?? P.S. Vi aspetto ai gazebo per firmare i #referendumgiustizia ?? ??Trova il… - paoloigna1 : Manca meno di un'ora ai Cloud Discovery Days di @DellTechItaly in collaborazione con @DigitalicMag Scopri come rin… - morganalafatica : RT @Adriana80602870: @borghi_claudio Perfino il ministro Bianchi del Miur si è pronunciato per il non obbligo, a differenza dell'ex citiess… -