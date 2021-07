Deathloop per PS5 allo State of Play entusiasma Phil Spencer di Xbox! (Di giovedì 8 luglio 2021) Per quanto il futuro sembri indirizzato verso il lancio di esclusive Xbox assolute (Starfield e Redfall sono i primi esempi), l'attuale triangolo PlayStation-Bethesda-Xbox dà vita a situazioni quanto meno particolari. Come forse saprete questa sera potremo assistere a un nuovo State of Play dedicato a giochi indie e third-party in arrivo su PS5 e PS4. Piatto forte della serata? Deathloop, titolo che sarà un'esclusiva console temporale di PS5 e che uscirà il 14 settembre. Ma Deathloop è un titolo sviluppato da Arkane Studios, software house che fa parte di Bethesda e quindi, dopo l'acquisizione di Zenimax ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 luglio 2021) Per quanto il futuro sembri indirizzato verso il lancio di esclusive Xbox assolute (Starfield e Redfall sono i primi esempi), l'attuale triangoloStation-Bethesda-Xbox dà vita a situazioni quanto meno particolari. Come forse saprete questa sera potremo assistere a un nuovoofdedicato a giochi indie e third-party in arrivo su PS5 e PS4. Piatto forte della serata?, titolo che sarà un'esclusiva console temporale di PS5 e che uscirà il 14 settembre. Maè un titolo sviluppato da Arkane Studios, software house che fa parte di Bethesda e quindi, dopo l'acquisizione di Zenimax ...

Advertising

XboxInfos : RT @Eurogamer_it: Phil Spencer di #Xbox è entusiasta per un evento #PlayStation...#Deathloop #StateofPlay #PS5 - Eurogamer_it : Phil Spencer di #Xbox è entusiasta per un evento #PlayStation...#Deathloop #StateofPlay #PS5 - bionicworks : @QuelBia94 Io stasera faccio altro, Deathloop lo giocherò ma non voglio spoilerarmi troppo e per il resto non ho gr… - xeratdragons : Sintonizzati giovedì alle 11:00 PM CEST per un tuffo nel gameplay di DEATHLOOP! Apri il sipario e dai un'occhiata a… - bethesda_it : Sintonizzati giovedì alle 11:00 PM CEST per un tuffo nel gameplay di DEATHLOOP! Apri il sipario e dai un'occhiata a… -

Ultime Notizie dalla rete : Deathloop per Boomerang X - recensione State of Play PS5 e PS4 tra Deathloop, indie e third party! Alle 22:40 lo commentiamo in diretta Un ... Discorso opposto per chiunque voglia vivere un'esperienza rilassante, dato che potrà attivare l'...

God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West: novità entro fine estate ...vi diamo appuntamento per questa sera sul canale sul canale Twitch di HDBlog per seguire assieme a noi i l nuovo State of Play durante il quale verranno mostrati ben 9 minuti di gameplay di Deathloop ...

Deathloop: Spencer felice per la presentazione dell'esclusiva PS5 di Arkane, team Xbox Multiplayer.it Deathloop: Spencer felice per la presentazione dell'esclusiva PS5 di Arkane, team Xbox Phil Spencer si dichiara felice per la presentazione dell'esclusiva temporale PS5 Deathloop, creata da Arkane Studios, uno dei team di Xbox.. Questa sera, precisamente alle 23:00 ora italiana, ...

Phil Spencer sta aspettando con ansia lo State of Play di stasera Lo State of Play di stasera sta entusiasmando gli appassionati PlayStation, ma Phil Spencer si è detto ugualmente entusiasta su Twitter.

State of Play PS5 e PS4 tra, indie e third party! Alle 22:40 lo commentiamo in diretta Un ... Discorso oppostochiunque voglia vivere un'esperienza rilassante, dato che potrà attivare l'......vi diamo appuntamentoquesta sera sul canale sul canale Twitch di HDBlogseguire assieme a noi i l nuovo State of Play durante il quale verranno mostrati ben 9 minuti di gameplay di...Phil Spencer si dichiara felice per la presentazione dell'esclusiva temporale PS5 Deathloop, creata da Arkane Studios, uno dei team di Xbox.. Questa sera, precisamente alle 23:00 ora italiana, ...Lo State of Play di stasera sta entusiasmando gli appassionati PlayStation, ma Phil Spencer si è detto ugualmente entusiasta su Twitter.