Ddl: democraticamente deprimentemente litigioso è questo il significato? (Di giovedì 8 luglio 2021) Forse potremmo definire un Ddl della Repubblica italiana proprio in questa maniera: democraticamente deprimentemente litigioso. Il punto su cui dibattere non è mai il contenuto, ma il modus operandi con cui gli schieramenti si muovono sulla scacchiera. Ddl: una scacchiera con più cavalli? Il nodo su cui un Ddl viene dibattuto, contrastato e modificato, non Leggi su periodicodaily (Di giovedì 8 luglio 2021) Forse potremmo definire un Ddl della Repubblica italiana proprio in questa maniera:. Il punto su cui dibattere non è mai il contenuto, ma il modus operandi con cui gli schieramenti si muovono sulla scacchiera. Ddl: una scacchiera con più cavalli? Il nodo su cui un Ddl viene dibattuto, contrastato e modificato, non

Advertising

Pegasofree777 : @Fedez @pinegaps Non so se ti sei reso conto che con il 2%, ha cambiato democraticamente le sorti di una Nazione ed… - ChicoCayetano : RT @SanLucaEvangel1: @Renato_Corghi @Axen0s Non passa per la mente che le leggi per essere approvate debbano avere una maggioranza che la s… - SanLucaEvangel1 : @Renato_Corghi @Axen0s Non passa per la mente che le leggi per essere approvate debbano avere una maggioranza che l… - Nerowolf123 : @albertoinfelise In tutto questo, e sono a favore del ddl, dovremmo stupirci se poi una legge risultasse scritta co… - LalliVincenzo : Nazifasciorazzistoni ne abbiamo???? Avojjaaa... Approvare DDL On. Luca Pastorino di LEU. Sanzionare e eradicare dem… -