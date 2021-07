Covid: superati 4 mln di morti nel mondo, oltre 185 mln i contagiati (Di giovedì 8 luglio 2021) Washington, 8 lug. (Adnkronos Salute) - E' stata superata la soglia dei 4 milioni di morti nel mondo per complicanze riconducibili a Covid-19. Lo segnala la Johns Hopkins University, aggiornando il bilancio delle vittime a 4.000.929. Sono invece 185.029.960 le persone contagiate a livello globale. Gli Stati Uniti sono il Paese maggiormente colpito dalla pandemia, con 33.770.444 contagiati e 606.218 morti. Segue l'India con 30.663.665 positivi e 404.211 decessi. Superiore il numero dei morti in Brasile, 528.540, mentre i casi confermati dalle autorità sono 18.909.037. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Washington, 8 lug. (Adnkronos Salute) - E' stata superata la soglia dei 4 milioni dinelper complicanze riconducibili a-19. Lo segnala la Johns Hopkins University, aggiornando il bilancio delle vittime a 4.000.929. Sono invece 185.029.960 le persone contagiate a livello globale. Gli Stati Uniti sono il Paese maggiormente colpito dalla pandemia, con 33.770.444e 606.218. Segue l'India con 30.663.665 positivi e 404.211 decessi. Superiore il numero deiin Brasile, 528.540, mentre i casi confermati dalle autorità sono 18.909.037.

