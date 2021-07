Covid: Moratti, 'in Lombardia ancora 14% over 60 non vaccinato' (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 lug. (Adnkronos) - "Su una platea di circa 3 milioni di over 60 lombardi risultano aver aderito alla campagna vaccinale ben 2.654.254 persone, l'86%, e vaccinate almeno con la prima dose 2.634.089, l'85%. Ma non ci accontentiamo. Manca ancora un 14% di lombardi over 60 che desideriamo raggiungere uno a uno, convincendoli a farsi somministrare il vaccino se non reduci da recente contagio, attualmente positivi o effettivamente impossibilitati per motivi medici ad essere vaccinati". Lo afferma la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, in un post su Facebook. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 lug. (Adnkronos) - "Su una platea di circa 3 milioni di60 lombardi risultano aver aderito alla campagna vaccinale ben 2.654.254 persone, l'86%, e vaccinate almeno con la prima dose 2.634.089, l'85%. Ma non ci accontentiamo. Mancaun 14% di lombardi60 che desideriamo raggiungere uno a uno, convincendoli a farsi somministrare il vaccino se non reduci da recente contagio, attualmente positivi o effettivamente impossibilitati per motivi medici ad essere vaccinati". Lo afferma la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia, in un post su Facebook. ...

