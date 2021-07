Caso Pipitone, interrogato per sei ore l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi (Di giovedì 8 luglio 2021) Caso Denise Pipitone, nuovo interrogatorio per l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi, Gaspare Ghaleb. Sentito per 6 ore si dice estraneo ai fatti Continuano le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone, che manca da Mazara del Vallo da 17 anni. Dopo la riapertura delle indagini, non sono mancati i colpi di scena, mentre sono emerse nuove indiscrezioni. La procura di Mazara del Vallo sta proseguendo nel percorso di scoperta della verità, cercando di fare chiarezza in una matassa di segnalazioni, presunti depistaggi e mancanze verificatesi ai tempi della ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 luglio 2021)Denise, nuovorio perdi, Gaspare Ghaleb. Sentito per 6 ore si dice estraneo ai fatti Continuano le indagini sulla scomparsa di Denise, che manca da Mazara del Vallo da 17 anni. Dopo la riapertura delle indagini, non sono mancati i colpi di scena, mentre sono emerse nuove indiscrezioni. La procura di Mazara del Vallo sta proseguendo nel percorso di scoperta della verità, cercando di fare chiarezza in una matassa di segnalazioni, presunti depistaggi e mancanze verificatesi ai tempi della ...

