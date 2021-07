Bonus vacanze 2021 verso lo stop, cosa succede ora? (Di giovedì 8 luglio 2021) Quest’anno molto probabilmente il Bonus vacanze non sarà rinnovato, ecco cosa cambia per chi è già in possesso del voucher Il Governo Draghi non ha parlato di prorogare le richieste del Bonus vacanze per l’anno 2021, il sussidio potrebbe essere infatti eliminato. Questo perché l’agevolazione introdotta nel 2020 non sembrerebbe aver avuto il successo sperato e, soprattutto, non avrebbe affatto incentivato il turismo nel nostro Paese. Sia perché molte strutture ricettive hanno deciso di non accettare il Bonus vacanze per le prenotazioni dello scorso ... Leggi su zon (Di giovedì 8 luglio 2021) Quest’anno molto probabilmente ilnon sarà rinnovato, eccocambia per chi è già in possesso del voucher Il Governo Draghi non ha parlato di prorogare le richieste delper l’anno, il sussidio potrebbe essere infatti eliminato. Questo perché l’agevolazione introdotta nel 2020 non sembrerebbe aver avuto il successo sperato e, soprattutto, non avrebbe affatto incentivato il turismo nel nostro Paese. Sia perché molte strutture ricettive hanno deciso di non accettare ilper le prenotazioni dello scorso ...

