Amici 20, Sangiovanni rivela qual è la sua più grande paura (Di giovedì 8 luglio 2021) Con il suo singolo Malibù Sangiovanni sta scalando le classifiche musicali dopo la sua esperienza ad Amici 20, il talent che è stato vinto dalla sua fidanzata, la ballerina Giulia Stabile. Intervistato dalla youtuber Sofia Viscardi, Sangiovanni ha raccontato – a distanza di un po di tempo dalla puntata finale di Amici – come è cambiata la sua vita dopo il talent: Mi sento di essere più maturo dell’età che ho. Un po’ perchè sono cresciuto in fretta, perchè vengo da un paesino di provincia. Ho due fratelli molto grandi e sono sempre stato abituato a vivere le loro cose. Quando ero piccolo vivevo una realtà molto più avanti ... Leggi su isaechia (Di giovedì 8 luglio 2021) Con il suo singolo Malibùsta scalando le classifiche musicali dopo la sua esperienza ad20, il talent che è stato vinto dalla sua fidanzata, la ballerina Giulia Stabile. Intervistato dalla youtuber Sofia Viscardi,ha raccontato – a distanza di un po di tempo dalla puntata finale di– come è cambiata la sua vita dopo il talent: Mi sento di essere più maturo dell’età che ho. Un po’ perchè sono cresciuto in fretta, perchè vengo da un paesino di provincia. Ho due fratelli molto grandi e sono sempre stato abituato a vivere le loro cose. Quando ero piccolo vivevo una realtà molto più avanti ...

Advertising

SpettacoloNews1 : Sangiovanni: dopo 'Amici' e i traguardi raggiunti al via il Summer Tour - - OceanBlue2014_1 : RT @AllMusicItalia: FIMI svela la Top 100 degli album più venduti in Italia nel primo semestre 2021. Scoprila ora insieme a tante curiosità… - AllMusicItalia : FIMI svela la Top 100 degli album più venduti in Italia nel primo semestre 2021. Scoprila ora insieme a tante curio… - michiamodesi : RT @sangio_update: Questa classifica dimostra che la spinta di amici ha aiutato. Ma c’è stato anche (molto) altro. Nella top10 album, sang… - sangio_update : Questa classifica dimostra che la spinta di amici ha aiutato. Ma c’è stato anche (molto) altro. Nella top10 album,… -