Voto segreto sul ddl Zan. Dell’ignoranza di Fedez e simili (Di mercoledì 7 luglio 2021) In queste ore tutti parlano a sproposito del (possibile e quasi sicuro) Voto segreto in Senato sul ddl Zan. Il fatto che proprio il deputato dem che dà il nome alla legge-bavaglio che vorrebbe imporre l’ideologia gender e i “diritti” della lobby Lgbt punendo chi non la pensa “arcobaleno” sia contrario al Voto segreto ovviamente non è una notizia. Né lo è che in tanti a sinistra, orfani degli antichi fasti contiani della maggioranza giallofucsia, sperino che alla fine Italia viva ci ripensi e voti alla luce del sole sì alla legge. La mossa di Renzi Matteo Renzi ha azzeccato la mossa (che piace al Vaticano) di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 luglio 2021) In queste ore tutti parlano a sproposito del (possibile e quasi sicuro)in Senato sul ddl Zan. Il fatto che proprio il deputato dem che dà il nome alla legge-bavaglio che vorrebbe imporre l’ideologia gender e i “diritti” della lobby Lgbt punendo chi non la pensa “arcobaleno” sia contrario alovviamente non è una notizia. Né lo è che in tanti a sinistra, orfani degli antichi fasti contiani della maggioranza giallofucsia, sperino che alla fine Italia viva ci ripensi e voti alla luce del sole sì alla legge. La mossa di Renzi Matteo Renzi ha azzeccato la mossa (che piace al Vaticano) di ...

Advertising

lucianonobili : La crisi che dilania il #M5S è così profonda che hanno chiesto di rinviare il voto sul cda Rai perché non riescono… - ItaliaViva : Noi abbiamo votato il DDl Zan alla Camera e lo faremo al Senato, non chiederemo il voto segreto. A mancare sono i v… - CarloCalenda : Si. Lo voteremo. E come ho spesso ripetuto se ci sono i numeri va approvato così com’è. Ma uno dei partiti che lo h… - Pepppe862375p04 : @l_honestly Si dovrebbe votare senza voto segreto così vedremo quanti nel PD e M5s si fingono finti bonisti - PiramideRossa : @PierluigiGuidi @con_la_J @Palladinev @matteorenzi @MaiorinoM5S Mi raccomando non dirgli al pentastellato dell’inco… -