Venom - La furia di Carnage: Tom Hardy ha passato mesi a sviluppare il plot su FaceTime (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tom Hardy è diventato co-soggettista di Venom dopo tutto il tempo passato su FaceTime a discutere della storia del film con la sceneggiatrice Kelly Marcel. Tom Hardy è il volto del franchise Venom di Sony, ma è molto più che il semplice protagonista dell'atteso sequel, Venom - La furia di Carnage. Come confermato dalla sceneggiatrice Kelly Marcel in un'intervista con la rivista Empire, Hardy ha ottenuto il primo credito "soggetto di" della sua carriera cinematografica dopo mesi trascorsi a fare ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tomè diventato co-soggettista didopo tutto il temposua discutere della storia del film con la sceneggiatrice Kelly Marcel. Tomè il volto del franchisedi Sony, ma è molto più che il semplice protagonista dell'atteso sequel,- Ladi. Come confermato dalla sceneggiatrice Kelly Marcel in un'intervista con la rivista Empire,ha ottenuto il primo credito "soggetto di" della sua carriera cinematografica dopotrascorsi a fare ...

