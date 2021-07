Ufficiale | Bacca e il Villareal si separano con un anno di anticipo

(Di mercoledì 7 luglio 2021) È, Carlose ilsiunprima della naturale scadenza del contratto. Ad annunciarlo è la stessa società spagnola su Twitter con un sentito messaggio di ringraziamento. Di seguito il comunicato: “Un attaccante con il gol nel sangue. Ha giocato 145 partite per il Villarreal, in cui ha segnato 43 gol. L’ottavo capocniere di tutti i tempi nella storia del club. Grazie per tutto Carlitos!”. (2) Villarreal CF su Twitter: “Un delantero con el gol en la sangre . @carlos7ha jugado 145 partidos con el #Villarreal en los que ha anotado ...

serieAnews_com : ?? Dalla #Liga un bomber gratis: decisione ufficiale, occasione di mercato

