Staino: che tristezza il Pd accodato ai magistrati amici di Travaglio, io firmo i referendum (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sergio Staino, il vignettista di Bobo e anima critica della sinistra, condivide la battaglia per i referendum sulla giustizia giusta e, in una chiacchierata col Giornale di Augusto Minzolini, si spinge ancora oltre: la sinistra deve capire -afferma Staino – che il vero problema sono i magistrati amici di Travaglio e non certo Salvini… Un giudizio netto, espresso anche attraverso una vignetta eloquente, quella in cui Bobo dice: «Salvini passa, la magistratura resta». La vignetta di Staino: Salvini passa, la magistratura resta E’ questa la risposta di Bobo alla figlia che ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sergio, il vignettista di Bobo e anima critica della sinistra, condivide la battaglia per isulla giustizia giusta e, in una chiacchierata col Giornale di Augusto Minzolini, si spinge ancora oltre: la sinistra deve capire -afferma– che il vero problema sono idie non certo Salvini… Un giudizio netto, espresso anche attraverso una vignetta eloquente, quella in cui Bobo dice: «Salvini passa, la magistratura resta». La vignetta di: Salvini passa, la magistratura resta E’ questa la risposta di Bobo alla figlia che ...

Advertising

LauraGaravini : Quella di @ItaliaViva sul #DdlZan è una battaglia di giustizia. Perché se non si modifica, non si approva. È la rea… - Biofafafa : RT @ilgiornale: Sergio Staino, storico vignettista e anima critica della sinistra con il suo personaggio-alter ego Bobo, l'ex comunista dis… - avatar1dory : RT @ilgiornale: Sergio Staino, storico vignettista e anima critica della sinistra con il suo personaggio-alter ego Bobo, l'ex comunista dis… - RiccardoDeias : #Staino: 'Quello che il #Pd non capisce è che il problema non è #Salvini, ma una parte della #magistratura che dal… - ilgiornale : Sergio Staino, storico vignettista e anima critica della sinistra con il suo personaggio-alter ego Bobo, l'ex comun… -