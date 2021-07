Raffaella Carrà | Bob Sinclair | “Se fossi stato un po’ più grande mi sarei innamorato di lei L’ho sentita per l’ultima volta il 18 giugno | non era triste o debole”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “Ci sono persone che dovrebbero vivere per l’eternità eera una di queste: che Dio la benedica“. Lo dice il dj francese Bobin due diverse interviste, al Messaggero e al Corriere della Sera, ricordando come nacque l’operazione del remix di ‘A far l’amore comincia tu‘, diventato un successo mondiale. “Era il 2011. Chiesi al mio agente italiano di poterla incontrare per parlarle dell’idea – ha raccontato il dj -. Cenammo insieme a Roma: scattò subito qualcosa che ci fece sentire complici.mi disse: ‘Senti, sono dieci anni ormai che io non faccio niente. Ma ho deciso di accettare la tua proposta. Mi piace la ...