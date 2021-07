Presidente Demirspor: “Balotelli? Trattativa in dirittura d’arrivo. A breve ci sarà Inler” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Murat Sancak, Presidente dell’Adana Demirspor ha rilasciato dichiarazioni ottimistiche in vista dell’ingaggio di Mario Balotelli dichiarando che “la Trattativa è all’85%”. Sempre nella stessa intervista, rilasciata ai microfoni di A Spor, ha affermato che Gokhan Inler è atteso in Turchia la prossima settimana, con lo sponsor che pagherà la metà del suo stipendio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Murat Sancak,dell’Adanaha rilasciato dichiarazioni ottimistiche in vista dell’ingaggio di Mariodichiarando che “laè all’85%”. Sempre nella stessa intervista, rilasciata ai microfoni di A Spor, ha affermato che Gokhanè atteso in Turchia la prossima settimana, con lo sponsor che pagherà la metà del suo stipendio. SportFace.

