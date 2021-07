PORDENONE-MAGNINO | UN LEGAME SPECIALE CON NUOVO ORIZZONTE 2025

(Di mercoledì 7 luglio 2021) IlCalcio comunica di aver prolungato di due stagioni il contratto del centrocampista Luca. Ilaccordo scadrà nel giugno. Persarà la seconda annata con il: nella prima, all’esordio assoluto in Serie B, ha totalizzato 35 presenze con un rendimento sempre molto alto.se di nascita e sempre più di maglia, per il centrocampista vestire il neroverde è: «Un’emozione davvero unica – afferma-. Il prolungamento fino almi inorgoglisce ed è allo stesso ...

... Falasco (2022), Chrzanowski (2023), Vogliacco (2023), Biondi (2025), Misuraca (2023),(... Il nuovo mister potrà portarsi ail suo assistente. Non è detto però " ha aggiunto " che non ...CALCIO (4 - 3 - 1 - 2): Perisan, Vogliacco, Calò (59 Pasa), Musiolik (75 Buti), Ciurria,(Barison), Misuraca (Scavone), Bassoli, Camporese, Zammarini, Falasco Panchina: Bindi, ...Il Pordenone Calcio comunica di aver prolungato di due stagioni il contratto del centrocampista Luca Magnino. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2025. Per Magnino sarà la seconda annata con il ...Ufficiale il rinnovo fino al 2024 dell’attaccante Butic. Mercoledì 7 sarà la volta di Perisan (2024) e Magnino (2025) PORDENONE. Tra prolungamenti (ufficiali e da ufficializzare), entrate e ...