Personalità da veterano a 22 anni

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Una colonna dell’Italia di Mancini, una 22. Stiamo parlando di Gigio Donnarumma, uno dei migliori portieri al mondo. L’estremo difensore ex Milan è stato un grandissimo protagonista del percorso della squadra di Roberto Mancini a Euro 2021, le qualità dal punto di vista tecnico non sono state mai in discussione, adesso si è riscoperto un leader anche dal punto di vista caratteriale. Il classe 1999 non ha sbagliato una partita, un singolo intervento e si è dimostrato una vera e propria guida per tutto il reparto arretrato. E’ ad un passo da un risultato veramente prestigioso, diventare campione d’Europa ad appena 22, ...