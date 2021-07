Nuove offerte Wind Tre | Go 101 Star+ a 7 99

Leggi su promotelefoniche

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Continua il botta e risposta tra operatori telefonici e stavolta ci dedichiamo alleTre che come sempre riservano grandi sorprese e soprattutto prezzi vantaggiosi. Ma quale sarà il nuovo asso nella manica? A quale stratagemma avranno pensato per contrastare le offertissime TIM, leIliad e le Vodafone Special ? La novità si chiama GO 101Easy Pay la nuova tariffaTre rivolta a chi proviene da alcuni operatori virtuali. OffertaTre GO 101Easy Pay: cosa include La tariffa include minuti illimitati verso ...