Notte di sbarchi a Lampedusa, arrivati in 552 migranti (Di mercoledì 7 luglio 2021) commenta Sono 552 i migranti giunti, fra la Notte e l'alba, con quattro diverse imbarcazione a Lampedusa. Ad essere soccorso anche un peschereccio con a bordo 420 uomini, donne e bambini di diverse ...

