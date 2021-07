L’Ue permetterà alle piattaforme di controllare le chat per prevenire gli abusi sessuali sui minori (Di giovedì 8 luglio 2021) Il regolamento chatcontrol deroga la direttiva europea sulla privacy per combattere i contenuti pedopornografici online, ma ha sollevato diverse critiche da parte degli attivisti (foto: Unsplash)Le piattaforme di comunicazioni digitali potranno controllare le nostre chat per tre anni alla ricerca di abusi sessuali online su minori. Martedì il Parlamento europeo ha approvato una controversa legge che consentirà alle aziende digitali di rilevare e segnalare contenuti di questo tipo sulle loro app, in deroga alla direttiva europea in materia di privacy. Il ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Il regolamentocontrol deroga la direttiva europea sulla privacy per combattere i contenuti pedopornografici online, ma ha sollevato diverse critiche da parte degli attivisti (foto: Unsplash)Ledi comunicazioni digitali potrannole nostreper tre anni alla ricerca dionline su. Martedì il Parlamento europeo ha approvato una controversa legge che consentiràaziende digitali di rilevare e segnalare contenuti di questo tipo sulle loro app, in deroga alla direttiva europea in materia di privacy. Il ...

