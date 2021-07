LIVE Inghilterra-Danimarca 0-0, Europei 2021 in DIRETTA: subito ritmi alti a Wembley (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22? Un pilastro della difesa è Simon Kjaer, alla presenza numero 113 con la Nazionale danese. 21? La Danimarca, con calma, vuole costruire la prima vera occasione del match. 20? Possesso palla danese, e il pubblico rumoreggia. 18? Stryger Larsen, dalla destra di centrocampo verso il centro dell’area non trova nessuno. Il pallone viene lasciato scorrere fuori. 17? Fallo su Hojbjerg da parte di Rice. Punizione, col tentativo di abbassare la pressione degli avversari. 16? Pickford respinge con i pugni, e Mount anticipa Stryger Larsen sul tentativo di cross dalla sinistra. 15? Anche Hojbjerg calcia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22? Un pilastro della difesa è Simon Kjaer, alla presenza numero 113 con la Nazionale danese. 21? La, con calma, vuole costruire la prima vera occasione del match. 20? Possesso palla danese, e il pubblico rumoreggia. 18? Stryger Larsen, dalla destra di centrocampo verso il centro dell’area non trova nessuno. Il pallone viene lasciato scorrere fuori. 17? Fallo su Hojbjerg da parte di Rice. Punizione, col tentativo di abbassare la pressione degli avversari. 16? Pickford respinge con i pugni, e Mount anticipa Stryger Larsen sul tentativo di cross dalla sinistra. 15? Anche Hojbjerg calcia ...

