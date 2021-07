L'Europa torna a crescere. In Italia "espansione solida e sostenuta" (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Le riaperture alimentano la ripresa" è il titolo delle previsioni economiche estive con cui la Commissione oggi ha rivisto al rialzo le stime di crescita dell'Unione europea e dell'area euro. L'economia europea si è dimostrata più resiliente delle attese. I vaccini hanno permesso riaperture anticipate. Così, l'attività economica in Europa sta rimbalzando più rapidamente di quanto ci si aspettasse. L'economia dell'Ue dell'area euro dovrebbe espandersi del 4,8 per cento quest'anno e del 4,5 per cento il prossimo. Rispetto alle precedenti previsioni, quelle di primavera pubblicate all'inizio di maggio, la stima nel 2021 è più alta dello 0,6 per cento per l'Ue e dello 0,5 per ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Le riaperture alimentano la ripresa" è il titolo delle previsioni economiche estive con cui la Commissione oggi ha rivisto al rialzo le stime di crescita dell'Unione europea e dell'area euro. L'economia europea si è dimostrata più resiliente delle attese. I vaccini hanno permesso riaperture anticipate. Così, l'attività economica insta rimbalzando più rapidamente di quanto ci si aspettasse. L'economia dell'Ue dell'area euro dovrebbe espandersi del 4,8 per cento quest'anno e del 4,5 per cento il prossimo. Rispetto alle precedenti previsioni, quelle di primavera pubblicate all'inizio di maggio, la stima nel 2021 è più alta dello 0,6 per cento per l'Ue e dello 0,5 per ...

Advertising

Coninews : Bella, determinata, coraggiosa. ?? Con il successo sul Belgio, da tre anni in testa al ranking FIFA, l'Italia torna… - ilfoglio_it : L'Europa torna a crescere. In Italia 'espansione solida e sostenuta'. Le previsioni d'estate della Commissione euro… - UciAgricoltura : Con il caldo tornano, purtroppo, gli incendi in tutta Europa - giannettimarco : RT @romatoday: La variante Delta prende il largo, la curva torna a salire in Europa: dove (e come) aumentano i contagi - NicolaCantisan1 : Con Draghi anche la Nazionale torna a farsi valere in Europa. #ItaliaSpagna -